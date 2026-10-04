Javier Martínez Valadez lidera homenaje a Napoleón Gómez Sada

MÚZQUIZ, Coah.- Javier Martínez Valadez, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero en Coahuila, informó que el gremio viajará el 11 de octubre a la ciudad de Monterrey para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de Napoleón Gómez Sada.

Explicó que al evento acudirán todas las secciones del sindicato en el país, como parte de la conmemoración a su líder moral, figura histórica del movimiento minero en México.

El dirigente señaló que ya se giraron las instrucciones correspondientes a las representaciones locales para asegurar la presencia de la base trabajadora de la región carbonífera en esta actividad nacional.

Indicó que la invitación permanece abierta para los compañeros que deseen sumarse y que la delegación de Coahuila estará presente en Monterrey para refrendar la unidad sindical.

Martínez Valadez ofreció estas declaraciones en el marco de un acto luctuoso, con una ofrenda floral del Comité Ejecutivo Nacional en memoria de mineros caídos de Pasta de Conchos, donde se exhiben fotografías alusivas a la actividad minera.

Finalmente reiteró que el sindicato mantiene la cohesión de sus secciones y el reconocimiento a su historia, por lo que este homenaje a Gómez Sada representa un acto de identidad para el gremio.