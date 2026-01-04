Motociclista atropellado por camioneta en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vial se registró sobre la calle Manuel Acuña, en el barrio Santísimo Redentor, donde un motociclista fue atropellado por una camioneta, según informaron elementos de Seguridad Pública Municipal que acudieron al lugar de los hechos.

De acuerdo con el reporte policiaco, en el sitio fue localizada una camioneta Nissan Kicks color gris, conducida por una mujer. La conductora circulaba por la vía preferencial cuando, presuntamente, un motociclista se le atravesó de manera repentina, provocando el impacto, resultando con golpes contusos.

A pesar del incidente, no fue necesario trasladar al ciudadano a un hospital ya que se negó a recibir atención médica. Las lesiones no fueron de gravedad, por lo que optaron por permanecer en el lugar.

Las autoridades señalaron que ambas partes llegaron a un acuerdo en el sitio del accidente, lo que evitó la elaboración de un Informe Policial Homologado (IPH).

Esta resolución permitió que el caso se resolviera de manera conciliatoria, sin necesidad de mayores intervenciones legales.

Finalmente, los elementos de Seguridad Pública Municipal exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, especialmente en zonas habitacionales como el barrio Santísimo Redentor, donde el tránsito de peatones y motociclistas es constante, con el fin de prevenir accidentes similares en el futuro.