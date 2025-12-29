Motociclista Juan N sufre caída tras malestar en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de aproximadamente 28 años de edad, identificado como Juan N, sufrió una aparatosa caída de su motocicleta luego de manifestar un fuerte malestar físico mientras circulaba por la calle Presidente Juárez, en la intersección con Federico Chapoy.

Testigos del incidente relataron que el motociclista perdió el control tras referir un intenso dolor en el pecho y el hombro izquierdo, lo que provocó que cayera abruptamente sobre el pavimento.

Personas cercanas al afectado acudieron de inmediato al lugar para brindarle auxilio, mientras solicitaban apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al perímetro minutos después, tomando conocimiento de los hechos y colaborando en las labores de atención.

Gracias a la rápida intervención de los presentes, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital de la Villa de Palaú para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes, Juan N habría sufrido un posible infarto, por lo que fue ingresado al área de urgencias para su valoración y tratamiento.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier síntoma de malestar físico mientras conducen, y recordaron la importancia de actuar con rapidez ante situaciones que puedan comprometer la vida de una persona.