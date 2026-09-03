Muerte de menor en Sabinas por posible rickettsiosis

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria espera resultados de laboratorio tras la muerte de una menor, ya que existe la posibilidad de que su deceso pudiera estar relacionado con un caso de rickettsiosis.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que hasta el momento no existe una confirmación sobre la causa del fallecimiento.

Por lo anterior, personal de la Secretaría de Salud está a la espera de obtener los resultados clínicos.

Cabe señalar que la niña de 9 años de edad presentó diversos síntomas con similitudes a la rickettsiosis.

Sin embargo, mientras no se cuente con los resultados oficiales, no se puede establecer oficialmente que dicha enfermedad haya sido la causa del fallecimiento de la menor.

La Jurisdicción Sanitaria continuará atenta al caso y dará seguimiento a los resultados de los estudios para determinar, con base en la información oficial, la causa del deceso.