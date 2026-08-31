Confirman muerte de Zully N. en Nuevo Barroterán: asfixia por crisis epiléptica

NUEVO BARROTERÁN, Coah.- La necropsia de ley practicada al cuerpo de Zully N., de 40 años, determinó que murió de asfixia por obstrucción, derivada de una crisis epiléptica que presentó.

La mujer fue localizada sin vida en un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado de la comunidad de Nuevo Barroterán, perteneciente al municipio de Sabinas.

Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, quien señaló que los servicios periciales permitieron establecer la causa del fallecimiento.

Garduño Guzmán destacó que, con los resultados obtenidos mediante los estudios correspondientes, quedó esclarecida la muerte de la ciudadana, al determinarse que el deceso ocurrió por las causas señaladas en la necropsia.

Cabe señalar que, inicialmente, se había reportado el presunto suicidio de la mujer, situación que posteriormente fue descartada luego de los resultados de la necropsia de ley.

De esta manera, la Fiscalía estableció que la muerte de Zully N., de 40 años, no estuvo relacionada con un suicidio, sino con una crisis epiléptica que derivó en asfixia por obstrucción.