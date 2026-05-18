Incendio de vehículo provoca accidente múltiple en Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila.– Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este lunes tras un choque múltiple ocurrido sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de la subida del puente ubicado frente a la carretera Los Pinos.

Accidente en Ramos Arizpe

En el percance participaron tres vehículos, lo que provocó afectaciones en la circulación y la rápida intervención de elementos de auxilio y autoridades municipales.

Luego del impacto, una de las unidades comenzó a presentar humo en el área del motor, generando riesgo de incendio, por lo que personal de emergencia realizó maniobras para enfriar el vehículo y evitar mayores daños.

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Atención médica a los afectados

Paramédicos de Protección Civil atendieron en el lugar a una mujer de 44 años de edad, quien posteriormente fue trasladada al hospital del ISSSTE en código amarillo para recibir atención médica especializada.

Control vial en la zona

Elementos municipales permanecieron en la zona realizando labores de abanderamiento y control vial mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes y el retiro de las unidades involucradas.