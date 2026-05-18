MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un acto de valentía, una mujer se interpuso entre un hombre y un indefenso lomito, cuando el individuo intentaba introducirlo en un costal, atándole fuertemente un lazo al cuello.

La escena, ocurrida en plena vía pública, generó indignación entre quienes fueron testigos del hecho, pues la mascota era tratada con evidente violencia, lo cual quedó evidenciado a través de redes sociales.

Mujer defiende a “lomito” de individuo lo intentaba introducir en un costal

En un acto de valentía, una mujer se interpuso entre un hombre y un indefenso lomito, cuando el individuo intentaba introducirlo en un costal, atándole fuertemente un lazo al cuello. pic.twitter.com/LQNW9MyEwf — Periódico La Voz (@periodico_lavoz) May 18, 2026

La ciudadana, se acercó al sujeto y le exigió que soltara el mecate y dejara de sujetar de esa manera al animal. En respuesta, el hombre aseguró que “era para asustarla”, mientras que otro varón presente en el lugar, fue observado manipulando un alambre, lo que aumentó la preocupación por la integridad del lomito.

La intervención de la mujer

El incidente fue reportado a la Fundación “Huellitas con Causa”, dirigida por la doctora María Guadalupe Mendoza Maza, con el objetivo de que se tomaran las medidas necesarias para salvaguardar a la mascota y, sancionar a los responsables.

La organización, reconocida por su labor en defensa de los derechos de los animales, recibió la denuncia para actuar en consecuencia tras estos hechos registrados en la colonia Nogalera.

El destino del lomito

Hasta el momento, se desconoce a quién pertenece el lomito y si fue finalmente rescatado por la fundación. La falta de información sobre el destino del animal mantiene en incertidumbre a quienes presenciaron el hecho y, a la comunidad que exige justicia y protección para los seres vivos que no pueden defenderse por sí mismos.

Este caso refleja la importancia de la denuncia ciudadana y la intervención inmediata frente a situaciones de maltrato animal. La acción de la mujer que enfrentó al agresor se ha convertido en ejemplo de valentía y empatía, recordando que la sociedad tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos de los animales.