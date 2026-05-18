Muere trabajador de Ferromex durante maniobras en vías de Paredón

Ramos Arizpe, Coahuila.- Un trabajador de la empresa ferroviaria Ferromex perdió la vida la tarde de este lunes tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba maniobras en las vías del tren del ejido Paredón, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, el empleado se encontraba trabajando en la zona ferroviaria cuando varios durmientes le cayeron encima, provocándole lesiones de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

El accidente y sus consecuencias

El accidente movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, además de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Investigación en curso

Hasta el momento, autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el accidente laboral y deslindar responsabilidades.