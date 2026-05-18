Cruz Roja atiende a tres alumnas desvanecidas en secundaria de Sabinas.

SABINAS, COAH.- Tres alumnas de la Escuela Secundaria María Guadalupe Zúñiga Díaz fueron atendidas la mañana de este lunes tras desvanecerse dentro del plantel por efectos de agotamiento por calor e insolación. El reporte ingresó vía llamada al número de emergencias, lo que activó la movilización inmediata de personal paramédico al lugar.

Al sitio acudió la unidad de la Cruz Roja, que al arribar encontró a tres estudiantes involucradas. Tras la valoración inicial se determinó que dos de ellas, de 14 y 15 años, presentaban síntomas compatibles con golpe de calor, mientras que la tercera cursaba un cuadro de insolación.

¿Cómo ocurrió el desvanecimiento de las alumnas?

De acuerdo con la información del paramédico Arnold Mendoza, el incidente ocurrió durante la jornada escolar, luego de que las alumnas participaran en actividades recreativas y en la clase de educación física. Tras el turno de receso se registraron los desvanecimientos, situación que fue reportada de inmediato por personal docente del plantel.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el lugar y determinaron el traslado de dos de las menores al Centro de Salud para su hidratación y valoración médica especializada. La tercera alumna permaneció en la institución al presentar un cuadro menos severo.

Acciones del personal docente y autoridades

El personal docente colaboró proporcionando información sobre las estudiantes para agilizar la atención. Las autoridades señalaron que los cambios drásticos de clima y la exposición en áreas abiertas fueron factores en el incidente registrado durante la mañana de este lunes.