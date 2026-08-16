Encuentran sin vida a Erika Portales en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Estatal, localizaron sin vida a una mujer en un predio de Palaú, municipio de Múzquiz.

Tras las diligencias realizadas y pasadas algunas horas, se confirmó que el cuerpo correspondía a Erika Analuz Portales Gloria, conocida como "La China", a quien sus familiares reconocieron tras, hace algunos días, reportar su desaparición.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que, de acuerdo con los primeros indicios recabados en el lugar, la víctima no presentaba signos aparentes de violencia.

Explicó que la información preliminar apunta a una posible privación de la vida por decisión propia; sin embargo, la autoridad abrió la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de descartar cualquier otra circunstancia.

Garduño Guzmán señaló que las investigaciones continuarán para establecer con precisión las causas y circunstancias del fallecimiento, ante lo cual se procedió a realizar la necropsia de ley.

El hallazgo ocurre días después de que la familia de Erika Analuz reportara su desaparición.