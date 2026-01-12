Accidente automovilístico en Palaú deja a mujer herida

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La noche del domingo se registró un accidente automovilístico sobre la carretera Palaú-Múzquiz, luego de que un conductor en presunto estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo.

El incidente fue protagonizado por Omar N., de 54 años de edad, quien conducía una camioneta Ford Lobo, de acuerdo a los primeros reportes de las autoridades policiacas.

El conductor perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara contra la cerca de una vivienda ubicada a un costado de la carretera y, posteriormente el vehículo terminó estrellándose contra un árbol, resultando con severos daños materiales y, una mujer herida de quien no se proporcionaron los generales.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal (SPM), bajo la dirección de José Ponce Sánchez, acudieron al lugar de los hechos para brindar auxilio y tomar conocimiento del percance.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar conducir bajo los efectos del alcohol, a fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida propia y la de terceros.