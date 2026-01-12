Gobierno de Coahuila y Saltillo presentarán plan para el Mundial de Futbol

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Coahuila, en coordinación con el Ayuntamiento de Saltillo, presentará a finales de enero un plan integral de acciones con miras al Mundial de Futbol, el cual incluirá estrategias de promoción turística, fortalecimiento de la seguridad en carreteras y la realización de eventos tipo fan fest en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas José Flores, la estrategia será encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, junto con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, y tendrá como principales sedes a los pueblos mágicos de Parras, Arteaga y Cuatro Ciénegas, con el propósito de atraer tanto a visitantes nacionales como internacionales durante el torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Acciones de la autoridad

El funcionario explicó que el plan contempla actividades especiales en los principales destinos turísticos de la entidad, así como en Torreón, ciudad que destaca por su conectividad aérea y por su potencial para fungir como sede alterna de entrenamiento o alojamiento para selecciones participantes.

Detalló que la iniciativa se estructura en diversos ejes, entre los que destacan la promoción turística del estado, con especial atención en la frontera con Texas y en los países cuyas selecciones jugarán en Monterrey, el impulso al deporte y a la infraestructura deportiva, así como la organización de eventos dirigidos a la población local y a los visitantes.

Detalles confirmados

Flores subrayó que uno de los objetivos centrales será atraer a los viajeros que transitan por carretera para que ingresen a Coahuila y conozcan su oferta turística, aprovechando las condiciones de seguridad que distinguen a la entidad.

Asimismo, el funcionario destacó que se busca posicionar al estado como una parada estratégica dentro de la ruta hacia las sedes mundialistas: "La idea es que quienes viajan por carretera incluyan a Coahuila en su recorrido, disfruten de los eventos y descubran nuestros pueblos mágicos", finalizó.