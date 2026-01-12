José María Montemayor Garza destaca beneficios de las bajas temperaturas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, José María Montemayor Garza, señaló que las bajas temperaturas registradas en las últimas horas podrían resultar benéficas para el campo, al tiempo que expresó su confianza en que no se presenten heladas severas que provoquen daños mayores.

El funcionario explicó que, en el caso de los productores de manzana, tanto la afectación como la comercialización lograron acomodar el producto, como ocurrió hace dos años, cuando una helada fuera de temporada generó daños menores, estimados en menos del 30 por ciento en algunas zonas, mientras que en otras el impacto fue aún menor.

Impacto en la producción de nogales

Sin embargo, el funcionario indicó que el mayor impacto se registró en los nogales, debido a que este cultivo cuenta con un ciclo particular de producción, en el que alterna un año de alta productividad con otro de transición, en el que la cosecha disminuye de manera natural.

Montemayor Garza detalló que durante 2025 se presentaron afectaciones en la región Laguna, derivadas de la falta de horas frío y del mini ciclo agrícola, lo que impactó alrededor de 4 mil 600 hectáreas de nogales y limitó de manera considerable la producción.

Heladas y condiciones climáticas extremas

En contraste, en la región Sureste del estado se registró una helada fuera de tiempo que ya no aportó beneficios en cuanto a horas frío para el nogal, además de que posteriormente se presentaron temperaturas elevadas en mayo, justo cuando el fruto comenzaba a formarse, lo que provocó un estrés térmico significativo.

Añadió que estas condiciones climáticas extremas ocasionaron pérdidas superiores al 50 por ciento en algunas zonas productoras. Sin embargo, destacó que para el próximo ciclo se espera una recuperación importante, ya que se proyecta un ciclo casi completo del 70 por ciento en más de 14 mil hectáreas destinadas a la producción de nuez en La Laguna.

Finalmente, el titular de Desarrollo Rural subrayó que los productores conocen el comportamiento natural del nogal y están preparados para enfrentar estos periodos.