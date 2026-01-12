Bajas temperaturas y heladas afectan a Sierra de Arteaga: Protección Civil

ARTEAGA, COAHUILA.- Las bajas temperaturas continuarán registrándose en la Sierra de Arteaga durante los próximos días, principalmente en las zonas altas, donde el termómetro ha descendido por debajo de los cero grados, generando heladas y la presencia de escarcha en caminos y áreas naturales.

Autoridades locales informaron que, pese a las condiciones climatológicas adversas, hasta el momento se mantiene saldo blanco, sin reporte de personas lesionadas, accidentes graves ni afectaciones mayores a comunidades serranas o visitantes.

Acciones de la autoridad

Elementos de Protección Civil y cuerpos de seguridad mantienen recorridos preventivos, especialmente en accesos carreteros, para brindar apoyo a automovilistas y exhortar a extremar precauciones ante la posible formación de hielo en el asfalto durante las madrugadas y primeras horas del día.

Asimismo, se reiteró el llamado a la población y a turistas a seguir recomendaciones básicas, como abrigarse adecuadamente, revisar las condiciones mecánicas de los vehículos y evitar encender fogatas en zonas boscosas para prevenir incendios.

Monitoreo del clima

Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando el comportamiento del clima y mantendrán activos los protocolos de atención ante cualquier eventualidad derivada de las bajas temperaturas en la región.