Habitantes de El Tunal piden atención a carretera deteriorada: Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.- Habitantes del ejido El Tunal en Arteaga, Coahuila, denunciaron el grave deterioro que tiene el tramo conocido como El caracol que conecta a las comunidades de El Tunal y La Carbonera, un tramo carretero que actualmente aseguran presenta múltiples baches de gran tamaño y condiciones casi intransitables.

De acuerdo con usuarios frecuentes de esta vía, el daño acumulado en el camino ha complicado seriamente la circulación, afectando tanto a vehículos particulares como a motociclistas y unidades que diariamente se trasladan entre ambas comunidades.

Los ciudadanos reconocieron que se trata de una problemática que no se originó en la actual administración municipal, sino que es resultado de años de falta de mantenimiento; sin embargo, señalaron que hoy existe la posibilidad de atenderla y evitar mayores afectaciones y hasta el momento no se ha hecho.

Indicaron que los llamados "mega baches" representan un riesgo constante para la seguridad vial, además de provocar daños mecánicos y retrasos en los traslados, principalmente para quienes utilizan este acceso como ruta habitual.

Ante esta situación, hicieron un llamado respetuoso a la autoridad municipal para que se realice una evaluación del tramo y se considere su rehabilitación, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar condiciones seguras para los habitantes de la zona.