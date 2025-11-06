Mujer de 87 años resulta lesionada tras caída en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Una mujer de edad avanzada resultó con lesiones de consideración tras sufrir una aparatosa caída en plena vía pública, en la zona centro de esta Villa.

El incidente ocurrió sobre la calle Francisco I. Madero, donde la afectada perdió el equilibrio y cayó de manera repentina, provocándose diversas heridas.

La víctima fue identificada como Angélica N., de 87 años de edad, quien presentó además probables fracturas en distintas partes del cuerpo, destacando una posible fractura de clavícula.

Testigos que se encontraban en el lugar acudieron rápidamente en su auxilio, mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, la mujer caminaba por la acera cuando, por causas aún no determinadas, perdió el control de su cuerpo y cayó al suelo, generando preocupación entre los transeúntes.

La zona fue acordonada brevemente para permitir el trabajo de los paramédicos. Elementos de Protección Civil y personal médico acudieron al sitio para brindar atención inmediata a la lesionada.

Tras una evaluación preliminar, se determinó su traslado al Hospital General para una valoración médica más detallada y descartar lesiones internas.

Las autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente en adultos mayores, y recordaron la importancia de mantener las banquetas libres de obstáculos que puedan representar un riesgo para los peatones.