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Coahuila

Detienen a dos mujeres tras pelea en Múzquiz

Automovilistas alertaron a las autoridades sobre la discusión violenta entre las dos mujeres.

Por Teresa Muñoz - 17 mayo, 2026 - 07:41 a.m.
Dos mujeres fueron detenidas por alterar el orden en vía pública
Dos mujeres fueron detenidas por alterar el orden en vía pública
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Dos bravas mujeres fueron detenidas por elementos de la Guardia Civil con apoyo de oficiales del Mando Coordinado de Seguridad Pública Múzquiz, tras iniciar una fuerte discusión que terminó en golpes.

      María N de 33 años de edad, domiciliada en calle Cruz Maltos del barrio La Piedra, y Lidia N de 42, con domicilio en calle Francisco I. Madero, fueron captadas liándose a golpes sobre la calle Presidente Juárez, entre Zaragoza y Allende, en plena zona centro.

      Automovilistas que circulaban por el lugar solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades policiacas para salvaguardar el orden en el Centro Histórico.

       

      Como resultado, ambas mujeres fueron sometidas por las autoridades policiacas y trasladadas a los separos de la cárcel municipal mientras se resolvía su situación legal.

       

      Cabe señalar que son diversos los enfrentamientos entre mujeres que se han registrado en municipios de la Región Carbonífera, exhortando a las autoridades policiacas a resolver conflictos por la vía y evitar situaciones que alteren el orden público.

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