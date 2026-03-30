Laura Jiménez recibe piezas históricas para el Museo de la Ganadería en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. - El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, continúa impulsando acciones para preservar la historia y fortalecer la identidad de la Región Carbonífera.

En esta ocasión, la alcaldesa recibió a Julio Aguirre y a su hijo César Aguirre, a quienes agradeció profundamente por poner a disposición, en calidad de comodato, valiosas piezas y maquinaria agrícola histórica que serán exhibidas en el Museo de la Ganadería.

Estos objetos, utilizados durante décadas en las labores del campo, representan el esfuerzo, la dedicación y el legado de quienes contribuyeron al desarrollo agrícola de nuestra región, convirtiéndose en un importante testimonio del pasado que hoy se conserva para las nuevas generaciones.

Durante este importante encuentro, se destacó también la colaboración del Departamento de Ecología Municipal, dirigido por Gabriel Chaib Martínez, por su apoyo en el traslado y resguardo de las piezas, así como la gestión realizada por el director del Museo de la Ganadería, Leopoldo Elguezabal, quien hizo posible este acercamiento con los propietarios.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso con la preservación de la historia de Múzquiz, destacando que el museo continúa creciendo con nuevas historias y aportaciones que enriquecen el legado cultural del municipio.

"Cada pieza que llega a nuestro museo representa una parte de nuestra historia. La agricultura ha sido fundamental en el desarrollo de nuestra tierra, y hoy seguimos construyendo memoria para el futuro", expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su visión de seguir fortaleciendo los espacios culturales, reconociendo que Múzquiz cuenta con más de 300 años de historia, mismos que continúan vivos a través de iniciativas como esta.