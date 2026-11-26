VILLA DE ESPERANZAS, Coah. - El profesor Juan Luis Garza Moreno informó sobre las acciones realizadas hasta el momento para lograr que Múzquiz reciba el distintivo de Geoparque Mundial por parte de la UNESCO en 2027.

Detalló que del 19 al 25 de octubre participaron en el Instituto de Geografía de la UNAM en la Ciudad de México en el Sexto Simposio Internacional de Geoparques de América Latina y el Caribe, como comité de Geoeducación, con apoyo de otros comités del proyecto Geoparque Múzquiz.

Explicó que el encuentro permitió capacitarse, conocer avances de otros geoparques y presentar los avances del proyecto local, de cara a una nueva evaluación programada para el próximo año.

Por lo pronto, dijo, se trabaja de la mano del gobierno municipal para subsanar observaciones mínimas que quedaron pendientes, ante lo cual sostendrán reunión con la edil Laura Jiménez para definir tiempos de culminación de los trabajos.

Cabe señalar que, aunque aún no hay fecha límite para el dossier final, estimó que la presentación de trabajos podría ser en el mes de abril y la visita de evaluación entre agosto y septiembre de 2027, para ingresar a la denominación como Geoparque Mundial.

Destacó que Múzquiz es actualmente proyecto aspirante y está a un paso de obtener el título, añadiendo también que tienen una invitación para el mes de septiembre de 2027 para asistir a un Congreso Internacional en Portugal en hermanamiento con otros geoparques.

Finalmente, el docente reconoció la aportación del empresario Joel Carrasco en este proyecto, ciudadano que falleció hace algunas semanas, puesto que el prestigiado personaje fungió como enlace fundamental con la UNAM y fue impulsor de las actividades realizadas, cuyas estrategias se mantienen en su memoria.