Múzquiz busca ser Geoparque Mundial: Laura Jiménez Gutiérrez

VILLA DE PALAÚ, COAH. - Tras señalar que el municipio de Múzquiz se perfila para obtener el reconocimiento como Geoparque Mundial, debido a su riqueza natural y sus 29 geositios, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez mencionó que esto fue refrendado al concluir la 8ª Conferencia de la Red de Geoparques de América Latina, realizada en la Ciudad de México.

La edil informó que durante este encuentro sostuvo una conversación con el doctor José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien manifestó confianza en que Múzquiz pueda recibir la distinción como Geoparque en 2027.

Jiménez Gutiérrez destacó que el municipio cuenta con 29 geositios que representan un importante atractivo por sus características naturales y que podrían contribuir a posicionar a esta localidad como un destino de interés para visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que algunos de estos geositios podrán ser apreciados por quienes participen en el Carbonazo 2026, evento programado del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Cuenca Carbonífera, lo que representa una oportunidad para atraer turismo a este Pueblo Mágico.

La alcaldesa indicó que los participantes del Carbonazo ya cuentan con una ruta trazada que contempla el paso por el municipio de Múzquiz, por lo que se espera que durante su recorrido conozcan parte de sus atractivos naturales.

Finalmente, expresó su expectativa de que los visitantes disfruten de las bellezas naturales de la región y se lleven una grata experiencia, al tiempo que se fortalece la proyección turística de Múzquiz y su potencial para obtener el reconocimiento como Geoparque Mundial.