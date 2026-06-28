Múzquiz celebra a la Virgen del Perpetuo Socorro con peregrinación

MÚZQUIZ, COAH.- Con una peregrinación encabezada por el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, iniciaron las fiestas patronales en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Las celebraciones comenzaron la tarde del viernes con un recorrido religioso que partió del bulevar Melchor Múzquiz hacia la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el barrio La Piedra, donde decenas de fieles acompañaron la procesión.

Durante el trayecto, el obispo, acompañado por el párroco Manuel Guadalupe Rodríguez Chávez, bendijo diversos altares instalados por familias del sector. Además, ingresó a una vivienda para visitar y brindar acompañamiento espiritual a una persona convaleciente, hecho que fue destacado por los asistentes.

Al llegar al templo, los feligreses entonaron las tradicionales Mañanitas a la Virgen, con lo que se dio inicio formal a las actividades religiosas de la festividad.

El programa continuó este sábado con la participación de grupos de matlachines desde temprana hora, una misa solemne por la tarde y la coronación de la reina de las fiestas patronales.

Las actividades concluyen con una convivencia familiar, venta de antojitos mexicanos y la presentación del grupo musical Fans, como parte de las celebraciones organizadas para la comunidad católica del municipio.