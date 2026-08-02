Armando López Guerrero vuelve a Múzquiz tras rescate en Venezuela

MÚZQUIZ, COAH.-Elementos de Protección Civil dieron la bienvenida a Armando López Guerrero, quien regresó a Múzquiz después de permanecer más de un mes en Venezuela, donde participó en una misión humanitaria tras los terremotos registrados en ese país.

Durante su estancia, el rescatista muzquense e integrante de la Brigada Topos Azteca, puso al servicio de la población afectada su experiencia, profesionalismo y vocación en las labores de búsqueda, rescate y atención a las personas damnificadas.

A su llegada, compañeros de la corporación reconocieron su entrega, valentía y compromiso, al destacar que su labor representa el espíritu de servicio que caracteriza a quienes integran los cuerpos de emergencia.

Armando López Guerrero formó parte de las acciones de apoyo internacional dirigidas a atender la emergencia provocada por los sismos, colaborando con equipos especializados en las tareas de respuesta logrando recuperar más de 50 personas fallecidas.

Su participación fue reconocida como un motivo de orgullo para el municipio, al representar a Múzquiz en una misión de carácter humanitario fuera del país. Con su trabajo, el llamado "Topo Muzquense" refrendó el compromiso de los rescatistas mexicanos de brindar ayuda a las comunidades afectadas, sin importar las fronteras.