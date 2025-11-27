Artistas y artesanos se unen en la Expo Riquezas de Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes del Comité Regional de Artesanos Organizados anunciaron la realización de la Primera Edición de "Expo Riquezas Múzquiz", un evento cultural y gastronómico que busca resaltar las tradiciones y sabores de la región.

Dulce Herrera, integrante del comité, compartió que esta iniciativa pretende fortalecer la identidad local y abrir espacios de convivencia entre comunidades originarias y artesanos.

La Expo se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre en el restaurante "Gertrudis" de los Negros Mascogos, ubicado en la calle Hidalgo esquina con Socorro.

El recinto será sede de una muestra artesanal, degustaciones gastronómicas y actividades culturales que celebran la riqueza histórica de Múzquiz y sus pueblos originarios.

Durante el evento, se contará con la participación especial de Alex de León, Jefe de los Lipanes, quien realizará limpias espirituales y encabezará una ceremonia apache con ofrendas de frutas, flores y otros elementos simbólicos.

Herrera expresó que el objetivo es integrar a representantes de la etnia Los Apaches en futuras ediciones, promoviendo el respeto y la inclusión de sus tradiciones.

En la presentación oficial estuvieron presentes la profesora Yolanda Elizondo Maltos, regidora de la administración municipal 2025-2027, así diversos artesanos de la ciudad, quienes respaldaron la iniciativa como una oportunidad para impulsar el trabajo artesanal y fomentar el turismo cultural en la región.

Finalmente, los organizadores adelantaron que planean replicar la Expo en municipios vecinos de la Región Carbonífera, con la intención de expandir su alcance y consolidar un circuito cultural que fortalezca el tejido social y económico de las comunidades participantes.