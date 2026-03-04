Escuela Secundaria Técnica de Múzquiz conmemora el Día Internacional de la Mujer

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cerca de 200 estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica del Estado 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' participaron en la Tercera Edición de la marcha dedicada a las mujeres.

Dicho acontecimiento inició en la Plaza Hidalgo del Centro Histórico de Múzquiz con una semblanza del por qué se conmemora o se inicia todo el proceso del 8M, acto seguido dio inicio el recorrido que culminó en el plantel educativo, en un ambiente de reflexión y unidad.

La profesora Yadira García, coordinadora de la actividad, informó que la marcha se organizó en conjunto con autoridades educativas, quienes respaldaron la iniciativa como parte de las acciones de sensibilización en torno al 8 de Marzo. La docente destacó la importancia de que los jóvenes se involucren en actividades que promuevan la igualdad y el respeto hacia las mujeres.

Durante este acto, cerca de 200 jovencitas de primero, segundo y tercer grado realizaron una semblanza en memoria de las mujeres obreras de Nueva York que perdieron la vida al exigir mejores condiciones laborales. Asimismo, entonaron el Himno 8M 'Sin Miedo', reafirmando el lema de la jornada: 'Unidas Somos Más Fuertes', con el propósito de reconocer la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

La profesora García explicó que los preparativos comenzaron desde febrero y, tras dialogar con los directivos, se decidió realizar la marcha este miércoles, dado que el 8 de marzo caerá en domingo. Con ello, se buscó garantizar la participación activa de la comunidad estudiantil y dar mayor realce a la actividad.

Finalmente, se dio a conocer que durante todo el mes de marzo se llevarán a cabo conferencias con diferentes ponentes, quienes abordarán temas dirigidos a las alumnas, fortaleciendo así el compromiso de la institución con la formación integral y la conciencia social de sus estudiantes.