Múzquiz contará con un nuevo pozo de agua

MÚZQUIZ, COAH.- La obra hidráulica de más de 18 millones de pesos realizada en el municipio de Múzquiz con la construcción del Pozo Aparicio III quedará concluida antes de que termine el presente año 2026.

El gerente general de SIMARC en la Región Carbonífera, licenciado Carlos García Vega, informó al respecto, destacando que, con el apoyo del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se realizan ya las pruebas hídricas en este Pueblo Mágico.

Explicó que el día de ayer se realizaron las pruebas de la tubería de este nuevo pozo, el cual dará la posibilidad de mejorar la presión y el abasto en la cabecera municipal, en áreas donde usualmente no se tenía suficiente presión.

Señaló que esta obra beneficiará a por lo menos 13 mil 500 usuarios de la cabecera municipal y recordó que actualmente Múzquiz se abastece del Pozo Aparicio Uno y Dos, por lo que el Aparicio Tres representa un refuerzo muy importante para las necesidades que tenía el municipio.

Detalló que en todo el municipio se tiene un total de casi 24 mil usuarios y solo en la cabecera municipal alrededor de 13 mil 500, que son los que se verán beneficiados directamente con este nuevo pozo.

"La inversión tal y como lo mencioné, es superior a los 18 millones de pesos ya con equipamiento, recordando que se trata de una tubería que se lleva por más de un kilómetro en la sierra hacia el área de las pilas, dentro de la importancia que le da el gobernador al tema hidrológico y de agua potable", mencionó el entrevistado.

García Vega dijo que la tarea es ir paulatinamente brindando un buen servicio, que la gente vea que se está invirtiendo y dando respuesta a necesidades que durante décadas tenía Múzquiz.

Añadió que este abasto va acompañado de la implementación de micromedición, comenzando con comercios y grandes consumidores y avanzando paulatinamente hasta completar la totalidad, de la mano de una mejora en el servicio.