Consterna en Múzquiz muerte de ex policía José de Jesús Quintero Palao

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - Consternación y profundo dolor se vive entre familiares y ex compañeros de trabajo tras la repentina partida de José de Jesús Quintero Palao, quien por varios años formó parte de las filas de Seguridad Pública Municipal en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Su fallecimiento ha generado muestras de solidaridad y afecto hacia la familia, recordando su entrega en el servicio comunitario.

Los restos mortales del ex elemento policiaco son velados en su domicilio ubicado en el barrio El Porvenir, donde vecinos, amigos y colegas se han reunido para brindar acompañamiento en este difícil momento.

La presencia de quienes compartieron con él experiencias laborales refleja el respeto y cariño que supo ganarse.

Impacto en la comunidad

El ambiente de duelo se ha extendido más allá de su círculo cercano, pues su trayectoria en la corporación dejó huella entre quienes lo conocieron.

La comunidad reconoce en Quintero Palao a un hombre comprometido con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, siempre atento y servicial con la comunidad.

Detalles del cortejo fúnebre

El cortejo fúnebre se llevará a cabo este sábado, desplazándose al panteón Santa Rosa de esta ciudad, donde se espera la asistencia de amigos y conocidos que desean darle el último adiós.

Con ello, Melchor Múzquiz despide a un servidor público que dedicó parte de su vida a la protección del Municipio, dejando un recuerdo imborrable entre quienes lo apreciaron y compartieron con él momentos de trabajo y amistad.