Operativos de seguridad en Múzquiz logran reducción de delitos

MÚZQUIZ, Coah. - La región Carbonífera registra una reducción de dos cifras a la baja en la incidencia delictiva al cierre de octubre, informó el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera.

Atribuyó el resultado a la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno y, dado a los operativos que realizan de jueves a domingo, lo cual abordaron en la reunión de seguridad realizada durante la mañana del martes en la sede del 14 Regimiento de Múzquiz.

Dijo que, por instrucciones del fiscal general, Mtro. Federico Fernández Montañez, y en atención a la política en materia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se atendió esta reunión.

En el encuentro participaron el coronel y el teniente coronel del batallón, los mandos municipales, los alcaldes y alcaldesas de la región, entre ellos Ulises Cárdenas Herrera, encargado del despacho de San Juan de Sabinas, y Laura Jiménez Gutiérrez, de Múzquiz, así como elementos de la Sedena y la Marina.

De acuerdo con el delegado, el trabajo coordinado ha permitido el aseguramiento de más de una tonelada de droga, 281 personas detenidas y el decomiso de armas, mediante cateos y operativos en todo Coahuila.

Señaló que estos resultados han contribuido a posicionar a Coahuila como el estado número uno en seguridad y a mantener el orden.

El delegado indicó que continuarán los operativos conjuntos en coordinación con Seguridad Pública, con la Policía de Acción y Reacción, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil de Coahuila. La estrategia incluye trabajo en escuelas, con organizaciones civiles y asociaciones, actividades programadas para esta semana.

Anunció operativos específicos para Halloween y las festividades del 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, ante el incremento de afluencia en panteones.

Las acciones se desplegarán en todos los municipios de la Región Carbonífera, con atención prioritaria en colonias con mayor índice de reportes, para garantizar que las celebraciones se desarrollen de forma tranquila y pacífica.