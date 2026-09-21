Múzquiz: conductor de motocicleta queda libre tras perdón de familia

SABINAS, COAH.- Tras el accidente de tránsito registrado en el municipio de Múzquiz, donde perdió la vida una menor de edad que viajaba en una motocicleta acompañada de un familiar, la Fiscalía General del Estado informó que el conductor recibió el perdón por parte de la familia de la víctima.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, señaló que el conductor de la motocicleta, identificado como Jesús N., de 18 años de edad, obtuvo su libertad tras el perdón otorgado por los familiares de la menor, toda vez que son familia.

De igual forma, Joel N., quien tripulaba el automóvil involucrado en el percance, recuperó también su libertad, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad.

Garduño Guzmán indicó que inicialmente el estado de salud del conductor de la motocicleta fue reportado como delicado; sin embargo, debido a la atención oportuna de los cuerpos de emergencia y de las instituciones de salud, actualmente se encuentra estable. En cuanto a la menor, falleció de un traumatismo craneoencefálico producto del accidente de tránsito.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo sobre las calles Socorro y Mina, en la colonia Nogalera, cuando la motocicleta habría omitido un señalamiento de alto y posteriormente se impactó contra un vehículo que se encontraba en movimiento.

El perdón otorgado por la familia de la menor ha generado diversas reacciones en la comunidad, donde muchos expresan su tristeza por la pérdida y la decisión de la familia.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del percance, mientras que la comunidad se une en apoyo a la familia afectada.