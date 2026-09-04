Dos adultos mayores extraviados en Múzquiz reciben apoyo de seguridad pública
Los adultos mayores fueron encontrados en diferentes sectores de Múzquiz, mostrando la importancia de la vigilancia comunitaria.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
MÚZQUIZ, Coah.- Dos adultos mayores fueron auxiliados en menos de 24 horas por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, luego de ser localizados extraviados y desorientados en distintos sectores del municipio.
El director de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, informó que uno de los casos correspondió a Germán N, de 87 años, quien fue localizado sobre las calles Agustín Iturbide y Justo Sierra, en el barrio La Loma.
El adulto mayor se encontraba desorientado, por lo que los elementos procedieron a brindarle apoyo y trasladarlo hacia Minas de Barroterán, donde radica, siendo recibido por una familiar.
Posteriormente, los elementos localizaron a otra persona identificada como Javier N, conocido como "La Java", quien fue ubicado sobre la calle Zacatecas, en el exterior de un negocio de la colonia Infonavit-Reforma.
El hombre fue trasladado hacia la Villa de Palaú para facilitar el reencuentro con sus familiares, emitiendo algunas recomendaciones a su familia.
Ponce Sánchez exhortó a las personas a mantener especial atención y cuidado de los adultos mayores, principalmente de quienes puedan presentar desorientación, con el propósito de prevenir extravíos y evitar que se expongan a situaciones de riesgo.