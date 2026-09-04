Dos adultos mayores extraviados en Múzquiz reciben apoyo de seguridad pública

MÚZQUIZ, Coah.- Dos adultos mayores fueron auxiliados en menos de 24 horas por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, luego de ser localizados extraviados y desorientados en distintos sectores del municipio.

El director de Seguridad Pública Municipal, José Ponce Sánchez, informó que uno de los casos correspondió a Germán N, de 87 años, quien fue localizado sobre las calles Agustín Iturbide y Justo Sierra, en el barrio La Loma.

El adulto mayor se encontraba desorientado, por lo que los elementos procedieron a brindarle apoyo y trasladarlo hacia Minas de Barroterán, donde radica, siendo recibido por una familiar.

Posteriormente, los elementos localizaron a otra persona identificada como Javier N, conocido como "La Java", quien fue ubicado sobre la calle Zacatecas, en el exterior de un negocio de la colonia Infonavit-Reforma.

El hombre fue trasladado hacia la Villa de Palaú para facilitar el reencuentro con sus familiares, emitiendo algunas recomendaciones a su familia.

Ponce Sánchez exhortó a las personas a mantener especial atención y cuidado de los adultos mayores, principalmente de quienes puedan presentar desorientación, con el propósito de prevenir extravíos y evitar que se expongan a situaciones de riesgo.