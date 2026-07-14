Laura Jiménez dialoga con habitantes de Nogalitos: Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez recorrió la comunidad de Nogalitos para conocer de manera directa las necesidades y prioridades de sus habitantes, como parte de una estrategia de atención cercana a la ciudadanía.

Durante la visita, la Presidenta Municipal sostuvo un diálogo con las familias de la localidad, quienes plantearon las obras y acciones que consideran necesarias para mejorar las condiciones de su comunidad.

Jiménez Gutiérrez señaló que el contacto directo con la población permite identificar las necesidades reales de cada sector y tomar decisiones enfocadas en atender las demandas ciudadanas.

La alcaldesa agradeció la recepción de Don Gabino, quien recibió al equipo de trabajo y compartió las principales solicitudes de los habitantes de Nogalitos.

El Gobierno Municipal informó que estos recorridos forman parte de una agenda permanente en las comunidades de Múzquiz, con el objetivo de supervisar condiciones, definir obras prioritarias y dar seguimiento a las peticiones de la población.

La administración municipal reiteró su compromiso de trabajar de la mano con las familias para impulsar acciones que contribuyan al desarrollo y bienestar de las comunidades.