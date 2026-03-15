Incendios forestales afectan flora en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó que en la cabecera municipal se han registrado un número considerable de incendios forestales que han afectado de manera significativa al medio ambiente y la flora local. La situación ha generado preocupación en las autoridades, quienes buscan reforzar las medidas de prevención y respuesta.

La edil señaló que la mayoría de estos siniestros han sido provocados, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar ante las autoridades competentes a quienes resulten responsables.

"Creo que ya es tiempo de multar a quienes están actuando de esta manera, puesto que están dañando la naturaleza", expresó con firmeza.

Jiménez Gutiérrez destacó que, afortunadamente, se tuvo la visión de crear el Centro de Comando de Operaciones y Usos Múltiples en Minas de Barroterán, una dependencia que antes no existía y que ahora permite atender de manera más organizada este tipo de emergencias.

La alcaldesa subrayó que, estos incendios han impactado de manera considerable la flora, lo que representa una pérdida ambiental importante para la comunidad.

Por ello, insistió en la necesidad de sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad para proteger los recursos naturales y evitar que continúe el daño ecológico.

Finalmente, reconoció el trabajo arduo de los brigadistas, bomberos y elementos de Protección Civil, quienes han colaborado en las labores de combate al fuego, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas.

"Agradecemos profundamente su entrega y compromiso, porque gracias a ellos hemos podido enfrentar esta difícil situación", concluyó.