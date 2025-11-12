La comunidad muzquense despide a Don Francisco Menchaca, amante de los animales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad muzquense se encuentra de luto tras el fallecimiento de Don Francisco Menchaca Colombo, un hombre que será recordado no solo por su incansable labor y amabilidad, sino también por su entrañable amor hacia los animales.

Cada mañana, durante años, Don Francisco recorría la calle Socorro con una bolsita de croquetas y alpiste en mano, rumbo al Centro Histórico, donde lo esperaban decenas de perritos y palomas que ya conocían su paso.

El pasado lunes, la rutina cambió para siempre pues Don Francisco de 75 años de edad, emprendió su último viaje, esta vez no hacia el centro, sino hacia el descanso eterno.

Su ausencia fue notoria desde las primeras horas del día, cuando los lomitos que solía alimentar esperaban en vano su llegada, como si presintieran que algo no estaba bien.

Vecinos y comerciantes del centro expresaron su tristeza al enterarse de la noticia. "Era una alegría verlo en las mañanas con su bolsita de croquetas recorrer la calle Socorro", comentó una locataria conmovida.

Su presencia se había convertido en parte del paisaje cotidiano, y su gesto de bondad diaria, en un símbolo de humanidad.

Las mascotas, lo recibían con entusiasmo cada día. Algunos incluso lo seguían durante su trayecto, sabiendo que recibirían alimento y cariño.

A pesar de que Don Francisco había enfermado en días recientes, los canes continuaban esperándolo, fieles a su rutina y a su benefactor.

Hoy, Múzquiz despide a un hombre sencillo pero grande en corazón. Su legado queda grabado en la memoria de quienes lo conocieron y en los ojos de los animales que aún lo esperan.

Don Francisco Menchaca Colombo no solo alimentó a canes y aves, sino que sembró amor y compasión en cada paso que dio.