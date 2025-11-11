Fiscalía recupera caballos robados en Múzquiz tras denuncia de ejidatarios

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cerca de 4 equinos con reporte de robo fueron localizados en un rancho del municipio de Múzquiz sin que el propietario pudiera acreditar su procedencia.

Tras una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, los animales fueron recuperados y serán devueltos a sus legítimos dueños luego de completar los trámites correspondientes.

¿Qué ocurrió?

Héctor Javier Escobar, habitante del ejido Santa María en el municipio de San Juan de Sabinas, informó que tanto él como 3 campesinos más fueron afectados por la desaparición de sus caballos desde el pasado 25 de octubre. La pérdida representó un duro golpe económico para las familias, quienes dependen de estos animales para sus labores cotidianas y la movilidad en la zona rural.

Gracias al apoyo de ejidatarios de Múzquiz, se logró ubicar a los equinos en un rancho propiedad de un hombre identificado como Juan N. Según los testimonios, fue un conocido "gallero" quien vendió los caballos al propietario del rancho sin indagar antes sobre la procedencia, lo que encendió las alertas entre los pobladores y permitió la intervención de las autoridades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Escobar agradeció públicamente la pronta respuesta de la Fiscalía que dirige el licenciado Diego Garduño Guzmán, al actuar con eficacia para recuperar los animales. Cada caballo tiene un valor estimado entre 16 mil y 20 mil pesos, lo que subraya la importancia de esta acción para los afectados en la cuestión económica.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso con la protección del patrimonio rural y la atención inmediata brindada a las denuncias ciudadanas. Este caso refuerza la colaboración entre comunidades ejidales y autoridades para combatir el robo de ganado y garantizar justicia a quienes dependen de él para su sustento.