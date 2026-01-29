Contactanos
Coahuila

Múzquiz: Laura Jiménez Gutiérrez impulsa acciones de limpieza y mantenimiento

Las cuadrillas de trabajo se desplegaron en diversas vialidades de Múzquiz para realizar labores de limpieza y mantenimiento.

Por Staff / La Voz - 29 enero, 2026 - 05:50 p.m.
      Múzquiz, Coah. – Dando continuidad a las acciones de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez dispuso el envío de cuadrillas de trabajo a distintos puntos del municipio para realizar labores de mantenimiento en vialidades donde, con el paso del tiempo, se había acumulado maleza y tierra en los cordones cuneta debido al tráfico vehicular.

      Los trabajos se realizaron en las siguientes vialidades:

      · Calle Niños Héroes, desde la antigua empresa Fluorita de México hasta la Iglesia de Guadalupe.

      · Calle Trinidad Rodríguez, a un costado de la Escuela Preparatoria Urbano Riojas de la UAdeC, hasta la calle Secundaria.

      · Calle Adolfo E. Romo, desde el parque recreativo La Cascada hasta la Quinta Julio Galán.

      · Calle Nogales, en el barrio El Bajío.

      · Área a un costado del cine, en la Villa de Palaú.

      Estas acciones permiten mejorar la imagen urbana, facilitar el libre tránsito y prevenir taponamientos en las alcantarillas, así como posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

      La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez hizo un atento llamado a la ciudadanía a mantener limpios los espacios frente a sus hogares y a evitar tirar basura en las calles, sumándose al cuidado de las vialidades y contribuyendo a un entorno más ordenado y seguro para todas y todos.

      El Gobierno Municipal de Múzquiz continuará realizando trabajos de limpieza y mantenimiento de manera permanente en distintos sectores de la cabecera municipal y las comunidades.

