Múzquiz: Laura Jiménez Gutiérrez impulsa acciones de limpieza y mantenimiento

Múzquiz, Coah. – Dando continuidad a las acciones de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana, la presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez dispuso el envío de cuadrillas de trabajo a distintos puntos del municipio para realizar labores de mantenimiento en vialidades donde, con el paso del tiempo, se había acumulado maleza y tierra en los cordones cuneta debido al tráfico vehicular.

Los trabajos se realizaron en las siguientes vialidades:

· Calle Niños Héroes, desde la antigua empresa Fluorita de México hasta la Iglesia de Guadalupe.

· Calle Trinidad Rodríguez, a un costado de la Escuela Preparatoria Urbano Riojas de la UAdeC, hasta la calle Secundaria.

· Calle Adolfo E. Romo, desde el parque recreativo La Cascada hasta la Quinta Julio Galán.

· Calle Nogales, en el barrio El Bajío.

· Área a un costado del cine, en la Villa de Palaú.

Estas acciones permiten mejorar la imagen urbana, facilitar el libre tránsito y prevenir taponamientos en las alcantarillas, así como posibles afectaciones durante la temporada de lluvias.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez hizo un atento llamado a la ciudadanía a mantener limpios los espacios frente a sus hogares y a evitar tirar basura en las calles, sumándose al cuidado de las vialidades y contribuyendo a un entorno más ordenado y seguro para todas y todos.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continuará realizando trabajos de limpieza y mantenimiento de manera permanente en distintos sectores de la cabecera municipal y las comunidades.