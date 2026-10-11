Inicia obra de red eléctrica en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila.– Como parte de las acciones para mejorar los servicios y atender las necesidades de las familias muzquenses, la presidenta municipal, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, encabezó el arranque de una obra de ampliación de la red eléctrica en el barrio La Nogalera, con una inversión de 380 mil pesos.

Los trabajos se desarrollarán sobre la calle Socorro, entre las calles Aldama y Zamora, donde se realizarán diversas acciones para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar las condiciones del suministro en este sector de la ciudad.

El proyecto contempla el retiro de un transformador existente de 15 kVA y la instalación de uno nuevo de 50 kVA, así como la construcción de línea secundaria, colocación de poste de concreto, instalación de murete aéreo y montaje de una luminaria LED de 150 watts.

Esta obra forma parte de los esfuerzos por impulsar el desarrollo de las colonias y avanzar en el mejoramiento de los servicios públicos, mediante inversiones destinadas a atender las necesidades prioritarias de la población.

En el arranque participaron el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Ing. Elmer Rocha García; el coordinador municipal de Mejora, Lic. Jesús Guerrero García; el contratista responsable de los trabajos, Ing. Juan Luis Ríos Hinojosa, así como integrantes del ayuntamiento y funcionarios municipales.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso de continuar gestionando e impulsando obras que contribuyan al crecimiento de Múzquiz y al bienestar de sus habitantes.

Con acciones concretas y trabajo coordinado, el gobierno municipal continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura urbana, buscando generar mejores condiciones para las familias de todos los sectores del municipio.