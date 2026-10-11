Manolo Jiménez recibe cálida ovación en Múzquiz

Múzquiz, Coah. - El gobernador del estado de Coahuila, Ing. Manolo Jiménez Salinas, respondió a la pregunta sobre la forma en que fue recibido en Múzquiz, donde habitantes lo ovacionaron al grito de "Manolo Presidente".

El mandatario reconoció que tuvo un muy buen recibimiento en Múzquiz y destacó el gran ánimo de la gente durante su visita al Pueblo Mágico, donde se vivió un ambiente de cercanía y entusiasmo al anunciar el programa "En Equipo le Entramos".

Señaló que ese ánimo es a raíz del trabajo que se ha realizado en este Pueblo Mágico y en todo Coahuila, donde ha habido una gran inversión, para muchos, una inversión sin precedente en la historia del municipio.

Explicó que la gente está contenta porque sabe cómo estaba Múzquiz y sabe cómo está ahora, notando una gran diferencia en el trabajo que se hace en las colonias, en los minerales y en los ejidos del municipio.

Afirmó que su administración continuará trabajando para que siga habiendo ese gran ambiente de unidad, de trabajo en equipo, de felicidad y de armonía que hoy se vive en el municipio.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo a Múzquiz con más obras y acciones que, en sí, mejoren la calidad de vida de las familias.