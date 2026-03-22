Laura Jiménez promueve educación y Geoparque en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz se llevó a cabo una reunión del Comité de Geoparque y Geoeducación, con el objetivo de diseñar un plan educativo que involucre a estudiantes, docentes y familias en la difusión de este importante proyecto.

La iniciativa busca fortalecer la identidad local y promover el conocimiento del patrimonio natural y cultural de la región ante lo cual, dicho evento, fue presidido por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Durante el encuentro se contó con la presencia del Profesor Óscar de León Flores, representante del Secretario de Educación en el Estado, quien destacó la relevancia de integrar a la comunidad educativa en la construcción de estrategias que acerquen la ciencia y la cultura a las nuevas generaciones.

Asimismo, participaron autoridades educativas de todos los niveles del Municipio de Múzquiz, lo que refleja el compromiso institucional con la propuesta.

El plan educativo que se está gestando contempla actividades de formación, talleres y proyectos escolares que permitan a los estudiantes conocer de manera práctica los valores geológicos y culturales de Múzquiz.

La intención es que las familias también se sumen, convirtiéndose en agentes activos de la difusión y conservación del Geoparque.

Las autoridades locales subrayaron que este esfuerzo no solo fortalece la educación, sino que también impulsa el desarrollo social y turístico del municipio.

El Geoparque se perfila como un espacio de aprendizaje y de orgullo comunitario, capaz de proyectar a Múzquiz a nivel nacional e internacional.

Con estas acciones, en este Municipio se reafirma el compromiso con la educación y con la preservación de su riqueza natural y cultural, además, el proyecto de Geoparque se consolida como una herramienta clave para el crecimiento integral de la comunidad.