Múzquiz celebra la reactivación de su pista de atletismo con evento deportivo

Múzquiz, Coahuila.– Con gran entusiasmo y la participación de la comunidad educativa, se llevó a cabo la Eliminatoria Municipal del Sector 1, integrada por las zonas escolares 302 y 306 de Múzquiz, así como la zona 304 de Palaú, evento que marcó la reapertura oficial de la pista de atletismo en las instalaciones de la Macroplaza.

El acto contó con la presencia del Director de Fomento Deportivo, Prof. Gerardo Múzquiz Loo, quien acudió en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, reiterando el compromiso del Gobierno Municipal con el impulso al deporte y la formación integral de la niñez y juventud muzquense.

Asimismo, se contó con la presencia del Coordinador Regional de Educación Física, Prof. Urbano Flores Rodríguez, y del Coordinador del Programa del Sector 1, Prof. Rubén Ramírez de los Santos, quienes junto a los maestros de educación física de 10 escuelas participantes, hicieron posible la realización de esta importante jornada deportiva.

Durante el evento, se destacó y agradeció el respaldo de la alcaldesa por la rehabilitación de la pista de atletismo, obra que permite ahora a los estudiantes contar con un espacio digno y adecuado para el desarrollo de competencias. Cabe señalar que anteriormente estas eliminatorias se realizaban en campos de béisbol, debido a la falta de infraestructura, pese a solicitudes hechas en administraciones pasadas sin obtener respuesta favorable.

Hoy, gracias al trabajo coordinado entre autoridades municipales y educativas, la comunidad escolar vuelve a contar con una pista funcional que fortalece la práctica deportiva y fomenta estilos de vida saludables.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que beneficien directamente a la niñez y juventud, promoviendo el deporte como una herramienta fundamental para el desarrollo integral.