Operativo de vigilancia en Saltillo para Copa Mundial 2027

SALTILLO, COAH.- Próxima a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2027, autoridades estatales y federales pondrán en marcha a partir de mayo un operativo especial de vigilancia en la carretera Saltillo–Monterrey, principal vía de conexión hacia la sede mundialista en Monterrey.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que el despliegue se realizará de manera coordinada entre corporaciones de Coahuila y Nuevo León, con el respaldo de la Guardia Nacional, a fin de ofrecer condiciones seguras a turistas y viajeros que transiten por este corredor.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el funcionario, el esquema contempla presencia policial constante en tramos estratégicos tanto de la carretera libre como de la autopista de cuota. Las unidades estarán distribuidas a lo largo del trayecto, con vigilancia visible y patrullajes permanentes.

El operativo abarcará desde el acceso a Saltillo hasta el municipio de Santa Catarina, punto clave antes de ingresar al área metropolitana de Monterrey. La intención es establecer un corredor seguro que facilite el traslado de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa deportiva.

Detalles confirmados

Fernández Montañez explicó que el objetivo es anticiparse al incremento en la movilidad que generará el evento internacional, reforzando la prevención del delito y brindando atención inmediata ante cualquier eventualidad en carretera.

Las autoridades destacaron que esta estrategia forma parte de la coordinación interestatal para garantizar que el flujo vehicular hacia una de las sedes mundialistas se desarrolle en un entorno seguro y ordenado.