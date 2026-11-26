MÚZQUIZ, Coah. - La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, felicitó al gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por su tercer informe de gobierno, que calificó como histórico por haberse realizado en este Pueblo Mágico.

Afirmó sentirse sumamente orgullosa por la distinción del mandatario estatal al elegir a Múzquiz para rendir su tercer informe de grandes resultados.

"En el Pueblo Mágico de Múzquiz, nos sentimos muy honrados de haber sido sede para la presentación de este gran acontecimiento, reconociendo el gran trabajo realizado por el gobernador", expresó la alcaldesa.

Subrayó que el hecho de que un gobernador llegue a Múzquiz a rendir su informe quedará en la historia del municipio y del Pueblo Mágico, como un reconocimiento a su gente.

De igual forma, reiteró el compromiso de todos los alcaldes de seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para el bien de Coahuila y de la Región Carbonífera.