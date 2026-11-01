Múzquiz celebra el Festival de las Ánimas 2026 con Laura Jiménez

Múzquiz, Coah.- Cientos de familias participaron en el Festival de las Ánimas 2026, en su segunda edición, que llenó de música, color y tradición las calles del Pueblo Mágico de Múzquiz, mediante actividades culturales y artísticas para todas las edades.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez asistió a la celebración acompañada del diputado electo, ingeniero Héctor Miguel García Falcón, así como de regidoras y regidores del Ayuntamiento, quienes presenciaron la participación de instituciones educativas, agrupaciones culturales y adultos mayores.

Las actividades iniciaron con el tradicional Desfile de las Ánimas 2026, en el que participaron la carreta fúnebre, el grupo de danza Itzcalli, el jardín de niños Pedro Ramírez Vázquez y las escuelas Sor Juana Inés de la Cruz, en sus turnos matutino y vespertino; Ford número 4, Vicente Guerrero, Benito Juárez y Melchor Múzquiz.

También se sumaron integrantes del Club de Adultos Mayores encabezados por Anabel Jiménez Valenzuela, la Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Azteca, CONALEP, el Instituto Tecnológico, Preparatoria Oasis, Secundaria General Lucio Blanco, la danza de la Iglesia del Perpetuo Socorro y el grupo de danza NESI NANIMITÁ, con representaciones alusivas a las tradiciones mexicanas.

Celebraciones y presentaciones culturales

Al concluir el recorrido, las familias disfrutaron de un programa artístico y cultural que incluyó presentaciones de los grupos de danzas, además de diversas agrupaciones folclóricas y la tradicional danza de la Iglesia del Perpetuo Socorro. Uno de los momentos más esperados fue la presentación de La Catrina, quien cautivó al público con historias que combinaron terror y comedia. Con esta segunda edición, el Gobierno Municipal de Múzquiz promueve la preservación de las tradiciones, el fortalecimiento de la identidad cultural y la convivencia familiar.