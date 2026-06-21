Turismo en Múzquiz: Preparativos para el éxodo vacacional de verano

MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz se prepara para recibir a los visitantes durante el éxodo vacacional de verano, con una oferta de 14 hoteles registrados ante el SAT y cerca de 320 habitaciones disponibles, informó el ingeniero Carlos Castro Garza.

El funcionario destacó que la disponibilidad hotelera permitirá atender la demanda de turistas que suelen recorrer los museos locales y disfrutar de espacios al aire libre como el Parque Recreativo La Cascada, el Río Sabinas y las caminatas por la Sierra Santa Rosa.

Añadió que, año con año, la derrama económica se incrementa con la llegada de vacacionistas, beneficiando al sector restaurantero, gasolineras y comercios de todos tamaños, desde pequeños negocios hasta medianos y grandes.

Las indicaciones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez son claras: brindar la mejor atención a los visitantes para que regresen a este Pueblo Mágico, consolidando a Múzquiz como un destino turístico de referencia en la Región Carbonífera.

Con esta estrategia, el municipio busca fortalecer su vocación turística, ofreciendo hospitalidad y servicios de calidad que permitan a los vacacionistas disfrutar de la riqueza cultural y natural de Múzquiz, al tiempo que se impulsa la economía local.