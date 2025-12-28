Luis Gálvez invita a la Carrera Pedestre 10K en Múzquiz este 28 de diciembre

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este domingo 28 de diciembre se celebrará la Décimo Novena Edición de la Carrera Pedestre 10K "Corredores Unidos de Múzquiz", así lo dio a conocer Luis Gálvez, uno de los organizadores del evento.

La tradicional competencia se ha convertido en un referente deportivo en el Pueblo Mágico y este año se llevará a cabo con un enfoque recreativo y familiar.

Gálvez explicó que, dicho evento se mantiene como un símbolo de unidad y perseverancia para la comunidad ya que el objetivo primordial es lograr la unión familiar.

"Queremos conservar la tradición y fomentar la participación de los atletas locales, así como de corredores de municipios vecinos que deseen unirse a esta fiesta deportiva", señaló.

El recorrido iniciará en la emblemática plaza Hidalgo de la Villa de Palaú y concluirá en la explanada de la Presidencia Municipal, ubicada sobre la calle Hidalgo, entre Santa Rosa y Zaragoza de esta ciudad. Se espera que los participantes disfruten del trayecto en un ambiente de camaradería y entusiasmo.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el evento contará con el respaldo de elementos de Seguridad Pública a cargo del director del Mando Coordinado José Ponce Sánchez y la Guardia Civil.

"Será un gran evento donde contaremos además con el apoyo de las autoridades para cuidar a los corredores al momento de trotar hacia la cabecera municipal", destacó Gálvez.

La carrera 10K "Corredores Unidos de Múzquiz" se ha consolidado como una actividad que promueve el deporte, la salud y la convivencia social. Este año, más que una competencia, será una celebración del espíritu comunitario que caracteriza a los habitantes de Múzquiz y sus alrededores.