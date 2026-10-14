Atletas de Coahuila participarán en la carrera Urban Trail 2026 en Múzquiz

SABINAS, COAH.- Todo está listo para la séptima edición de la carrera Urban Trail 2026, que se realizará en el municipio de Múzquiz, anunció en la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) el organizador, profesor Urbano Flores Rodríguez.

El iniciador de dicho evento agradeció el apoyo de autoridades estatales, regionales y municipales para la realización de este evento, que se desarrollará el 22 de noviembre.

Confirmó que la competencia recibirá a atletas de diferentes municipios de Coahuila, de estados vecinos del país y del estado de Texas, Estados Unidos.

Dicho evento deportivo se ha consolidado como un atractivo turístico y deportivo que permite a los participantes visitar y disfrutar la naturaleza del municipio, además de llevarse un buen sabor de boca por la atención brindada.

Detalló que se tiene un cupo limitado de 400 atletas, quienes podrán competir en tres diferentes distancias: 10, 17 y 27 kilómetros en la sierra de Santa Rosa.

El profesor indicó que se ha invitado a autoridades estatales y municipales y agradeció el respaldo de la administración municipal, de la dirección de Turismo, Servicios Primarios, Protección Civil, Bomberos y del equipo organizador, que se mantiene al pendiente del evento.

Añadió que los corredores recibirán medalla conmemorativa de la séptima edición, medalla de participación, número, chip de cronometraje y acceso a centros de abastecimiento, con monitoreo a cargo de la empresa Olympic Timer para registrar la entrada y salida de cada atleta en la Sierra Santa Rosa.