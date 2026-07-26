Operativo Vacaciones Seguras 2026: Múzquiz se prepara para recibir turistas

MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal se preparan para implementar el Operativo Vacaciones Seguras 2026 durante el periodo vacacional de verano, con el objetivo de brindar protección a habitantes y visitantes, informó el director de la corporación, José Ponce Sánchez.

El funcionario señaló que se intensificarán los recorridos de vigilancia en los balnearios y márgenes del río, considerados los sitios con mayor concentración de vacacionistas durante esta temporada.

Explicó que, los operativos de seguridad se mantienen de forma permanente al ser la base de las acciones preventivas de la corporación; sin embargo, durante las vacaciones se refuerzan debido al incremento de visitantes que eligen a Múzquiz como destino turístico.

Destacó que las estrategias estarán enfocadas en fortalecer la seguridad, la prevención y la vigilancia para garantizar que las familias disfruten de una estancia segura en el Pueblo Mágico.

Añadió que la corporación ya identificó los puntos donde se concentra el mayor número de personas, por lo que se instalarán unidades de punto fijo que funcionarán como centros de auxilio, orientación y atención para la ciudadanía.

Finalmente, el director de Seguridad Pública aseguró que la corporación se encuentra preparada para atender cualquier eventualidad durante el periodo vacacional e invitó a los turistas a disfrutar de los atractivos que tiene Múzquiz con responsabilidad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades.