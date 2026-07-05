Impacto del cambio climático en la presa Don Martín preocupa a José Antonio Dávila Paulín

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El bajo nivel de almacenamiento de agua en la presa Don Martín representa una amenaza para la pesca, la biodiversidad y el equilibrio ambiental de la región, advirtió el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ingeniero José Antonio Dávila Paulín, quien atribuyó esta situación a diversos factores, entre ellos la sobre extracción de agua y el cambio climático.

El funcionario recordó que la presa fue construida en la década de 1930 para abastecer de agua al Distrito de Riego destinado a la producción de forrajes y cultivos básicos.

Con el paso de los años, también se convirtió en un importante sitio para la pesca, actividad que actualmente enfrenta afectaciones por la disminución del volumen del embalse, lo que mantiene preocupados a los habitantes de la zona.

Dávila Paulin explicó que la reducción del espejo de agua también representa una pérdida de hábitat para aves acuáticas y mamíferos. Indicó que, en condiciones óptimas, la presa alcanza alrededor de 20 mil hectáreas de superficie inundada, extensión que actualmente no conserva, lo que genera consecuencias ambientales para las especies que dependen de este ecosistema.

Añadió que la disminución del nivel del agua responde a un fenómeno multifactorial. Entre las principales causas mencionó las excavaciones de tajos a cielo abierto que alcanzan el manto freático, la extracción de agua mediante pozos —tanto registrados como clandestinos—, así como un balance hídrico negativo, ya que se extrae más agua de la que la cuenca recupera de manera natural.

A ello se suma el impacto del cambio climático en los últimos años, caracterizado por mayores temperaturas y menores precipitaciones en el norte del país. El titular de la CONANP señaló que habitantes de San Juan de Sabinas han manifestado también que, años atrás el río no se secaba y actualmente presenta tramos completamente secos, situación que consideró una señal de alerta sobre el deterioro de las condiciones hídricas puesto que el vital líquido que fluye por este lugar desemboca en la presa Don Martín.

Asimismo, sostuvo que el desperdicio de agua en ciudades, empresas, viviendas y las fugas en las redes de distribución también contribuyen al agravamiento del problema.

Respecto a las aves migratorias, Dávila Paulín indicó que sería necesaria una situación más severa para modificar de manera significativa sus rutas. No obstante, explicó que algunas especies podrían desplazarse hacia otros cuerpos de agua, como el río Bravo o el Golfo de México, si encuentran mejores condiciones de alimento y hábitat durante la temporada invernal, cuando la región recibe el mayor flujo de aves provenientes del norte.