Gobierno de Coahuila entrega tarjetas de salud a estudiantes en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.- Un total de 70 Tarjetas de la Salud Popular fueron entregadas a estudiantes del Centro de Atención Múltiple (CAM) 18 de esta ciudad, como parte de las acciones del gobierno del estado para acercar los servicios médicos a la población.

La entrega fue encabezada por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, el doctor Carlos Jiménez Villarreal, acompañado por la directora del plantel, Isaura Elvira Bermea Suárez, y el doctor Jorge Cervera, director del Centro de Salud "Juan Galán Jr.".

Durante el evento, en el que participaron estudiantes y padres de familia, se destacó que este beneficio forma parte del programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para facilitar el acceso a los servicios de salud en Coahuila.

Jiménez Villarreal explicó que las tarjetas permiten acceder a atención médica gratuita en los 132 centros de salud y hospitales generales del estado, además de análisis clínicos y medicamentos.

Añadió que los beneficiarios también pueden recibir consultas con especialistas a través del programa de Telemedicina, con el propósito de ampliar las opciones de atención médica para las familias.

Por su parte, la directora del plantel, Isaura Elvira Bermea Suárez, agradeció al gobierno del estado y a la Jurisdicción Sanitaria No. 3 por el respaldo brindado a los estudiantes del CAM y destacó la importancia de acercar estos servicios a la comunidad educativa.