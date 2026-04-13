IMSS Palau investiga deceso de recién nacida en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una recién nacida que permaneció siete días internada en el Hospital General de Zona No. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la vida tras presentar severas complicaciones de salud, luego de haber llegado al mundo en condiciones críticas en la clínica de Palau.

De acuerdo con la información recabada, la menor desarrolló un cuadro grave derivado de infecciones bacterianas que presuntamente contrajo al momento de su nacimiento, después de que cayó en la taza de un sanitario en la clínica No. 27 del IMSS en Palau, hecho que ha generado profunda consternación en la región Carbonífera.

La Fiscalía informó que la bebé falleció el pasado 10 de abril con diagnóstico de falla orgánica múltiple y complicaciones pulmonares, tras varios días de lucha por su vida bajo atención médica especializada en el hospital de Nueva Rosita.

Autoridades confirmaron que el caso ya es investigado tanto por la Fiscalía Regional como por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y deslindar posibles responsabilidades.

Por su parte, el IMSS indicó mediante un comunicado que la menor requería ser trasladada a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 en Monterrey; sin embargo, el traslado no fue autorizado por sus familiares. Asimismo, versiones recabadas señalan que la madre, de 19 años, y su entorno habrían manifestado rechazo hacia la menor, situación que también forma parte de las líneas de investigación. El fallecimiento fue notificado la noche del viernes, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer este lamentable caso.