ROSITA, Coah.- La comunidad estudiantil y la plantilla laboral de docentes retomaron actividades en la Escuela José María Morelos tras concluir la construcción de la techumbre, informó la directora de Servicios Educativos en los municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz, maestra Nélida Santos Galván.

Explicó que el plantel fue beneficiado con esta obra y que, tras un tiempo en educación a distancia, ahora ya están presenciales y muy contentos tanto el personal como los alumnos y los padres de familia.

Reconoció el gran trabajo realizado por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, al beneficiar con 20 techumbres este año a diversas instituciones educativas.

Además, destacó la entrega de mobiliario diverso, tanto escolar como para el área administrativa, lo cual redunda en brindar una educación de calidad a los estudiantes.

Dijo que con la participación del programa Maestros Pa´ Adelante, que dirige el subsecretario de Vinculación, licenciado Ignacio Castillo Caravez, se trabaja incansablemente en cada institución.

Finalmente, aseveró que este año 2026 ha sido muy fructífero para las escuelas de nivel básico, sobre todo porque los estudiantes cuentan con instalaciones seguras.