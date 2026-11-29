NUEVA ROSITA, COAH.- Con gran aceptación, siguen implementando la modalidad "traslape", brindando educación en ambos turnos en la secundaria "Fortunato Gutiérrez Cruz" de esta ciudad.

Lo anterior fue informado por la profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en Múzquiz y el municipio de San Juan de Sabinas.

Explicó que los alumnos se han estado acoplando muy bien y que les ha gustado su horario, sobre todo ahora que empieza a oscurecer más temprano, porque la comunidad estudiantil del turno vespertino concluye clases a las cuatro de la tarde.

Señaló que para los padres de familia es una gran tranquilidad que sus hijos terminen actividades educativas a esa hora, puesto que llegan a sus hogares aún con luz de día.

Preciso que, afortunadamente, en el plantel se cuenta con suficientes aulas y suficiente mobiliario, organizándose los docentes para que todas las clases se den en tiempo y forma.

Indicó que es la única secundaria o institución en su jurisdicción que está sujeta a este cambio de horario, y en el municipio de San Juan de Sabinas, la única de dos turnos.

Explicó que en Múzquiz se encuentran establecidas las secundarias "Agustín Terrazas Menchaca" y la "Gral. Lucio Blanco", donde tendrán que organizarse para checar si hay suficientes aulas y poder aplicar la misma modalidad.